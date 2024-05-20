Во Франции рассказали о запоздалом решении Киева

France 24: Украина слишком поздно приняла закон о мобилизации

Украина приняла закон о мобилизации слишком поздно, в результате страна оказалась в критическом состоянии. Такое мнение высказал телеканал France 24.

В материале отмечается, что российские войска значительно превосходят украинские по численности, а для достижения паритета Киеву нужно мобилизовать несколько сотен тысяч человек. При этом, добавляет телеканал, Россия продолжает продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).