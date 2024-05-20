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10:37, 20 мая 2024Экономика

Ввоз иностранной питьевой воды в Россию заметно вырос

ЦРПТ: поставки иностранной питьевой воды в Россию выросли на 11 % в январе-марте

Фото: Alexey Belkin/ Business Online / Globallookpress.com

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы ввоза иностранной питьевой воды в Россию увеличились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 49,65 миллиона литров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В организации уточнили, что подавляющая часть (80 процентов) ввезенных в Россию иностранных напитков пришлась на минеральные и природные лечебно-столовые воды. Речь идет в том числе о популярных в стране марках «Боржоми» и Evian.

Участники рынка связывают постепенное восстановление поставок после двухлетнего сокращения с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты назвали налаживание логистических цепочек и привыкание россиян к высоким ценам на импортную воду. На фоне последнего фактора, в частности, гораздо быстрее стали расти объемы производства и продажи российских напитков, резюмировали аналитики.

Одним из главных поставщиков иностранной минеральной воды на российский рынок является Грузия. Экспортеры из этой страны по итогам января-февраля нарастили объемы ввоза в РФ этой продукции на 10,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, до около 30,4 тысячи тонн.

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      Анатолий Акулов
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