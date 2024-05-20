Жителей региона России предупредили о сохранении угрозы паводков еще на месяц

Губернатор: угроза паводков сохранится на севере Омской области до середины июня

На севере Омской области, где из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, угроза подтоплений сохранится до середины июня, уровень воды в Иртыше может понижаться и повышаться. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко, сообщает в понедельник, 20 мая, ТАСС.

«Вода падает, но, несмотря на это, прогноз все равно неблагоприятный, потому что, с Обь-Иртышским гидрометом мы говорили, по Иртышу есть прогноз, что до 15 июня вода может снова начать подниматься», — предупредил он.

Глава региона добавил, что в Усть-Ишимском районе все еще подтоплены свыше 600 домов и порядка тысячи приусадебных участков. Оценку нанесенного стихией ущерба произведут после спада воды.

Ранее в Омской области из-за ситуации с паводками ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Как отметил губернатор, это позволит региону привлечь федеральное финансирование для компенсаций жителям, чьи дома пострадали, а также восстановить все пострадавшие от половодья населенные пункты.