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11:48, 20 мая 2024Россия

Жителей региона России предупредили о сохранении угрозы паводков еще на месяц

Губернатор: угроза паводков сохранится на севере Омской области до середины июня

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На севере Омской области, где из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, угроза подтоплений сохранится до середины июня, уровень воды в Иртыше может понижаться и повышаться. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко, сообщает в понедельник, 20 мая, ТАСС.

«Вода падает, но, несмотря на это, прогноз все равно неблагоприятный, потому что, с Обь-Иртышским гидрометом мы говорили, по Иртышу есть прогноз, что до 15 июня вода может снова начать подниматься», — предупредил он.

Глава региона добавил, что в Усть-Ишимском районе все еще подтоплены свыше 600 домов и порядка тысячи приусадебных участков. Оценку нанесенного стихией ущерба произведут после спада воды.

Ранее в Омской области из-за ситуации с паводками ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Как отметил губернатор, это позволит региону привлечь федеральное финансирование для компенсаций жителям, чьи дома пострадали, а также восстановить все пострадавшие от половодья населенные пункты.

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