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04:01, 21 мая 2024Ценности

43-летняя Кристина Агилера вышла на сцену в откровенном боди

43-летняя певица Кристина Агилера вышла на сцену в откровенном боди

Фото: Medios y Media / Getty Images

Американская исполнительница Кристина Агилера выступила на концерте в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

43-летняя певица вышла на сцену в боди с прозрачными вставками в сочетании с красной меховой жилеткой. Свой образ она дополнила кожаными ботфортами и крупными солнцезащитными очками. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал нюдовый макияж.

Она также появлялась перед публикой в розовом платье с разрезами, надетом поверх другого блестящего боди с глубоким декольте.

В феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Артистка предстала в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета.

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      Карина Черных
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