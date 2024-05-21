Атомный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку

Атомный подводный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку после боевой службы

Атомная подводная лодка «Томск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатку в пункт постоянного базирования Подводных сил ТОФ после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер "Томск". В течение двух месяцев экипаж выполнял задачи боевой службы в зонах патрулирования Тихого океана», — говорится в сообщении.

На пирсе подводников встречал начальник штаба ТОФ, командование Подводных сил, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители администрации Камчатского края и Вилючинского городского округа. Командир экипажа, капитан первого ранга Денис Шарыпов доложил, что боевые задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, а личный состав корабля здоров.

Отмечается, что после пополнения запасов подлодка готова к выполнению новых задач по своему предназначению.

Подводный крейсер «Томск» спустили на воду в 1996 году. Корабли проекта 949А создавали для противодействия авианосным ударным соединениям. «Томск» несет 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

Ранее в мае американское издание The National Interest писало, что подлодки проекта 949А, которые начали строить в 1982 году, по-прежнему представляют угрозу.