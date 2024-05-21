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12:02, 21 мая 2024Наука и техника

Атомный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку

Атомный подводный крейсер «Томск» вернулся на Камчатку после боевой службы

Фото: Максим Воркунов / РИА Новости

Атомная подводная лодка «Томск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатку в пункт постоянного базирования Подводных сил ТОФ после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер "Томск". В течение двух месяцев экипаж выполнял задачи боевой службы в зонах патрулирования Тихого океана», — говорится в сообщении.

На пирсе подводников встречал начальник штаба ТОФ, командование Подводных сил, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители администрации Камчатского края и Вилючинского городского округа. Командир экипажа, капитан первого ранга Денис Шарыпов доложил, что боевые задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, а личный состав корабля здоров.

Отмечается, что после пополнения запасов подлодка готова к выполнению новых задач по своему предназначению.

Подводный крейсер «Томск» спустили на воду в 1996 году. Корабли проекта 949А создавали для противодействия авианосным ударным соединениям. «Томск» несет 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

Ранее в мае американское издание The National Interest писало, что подлодки проекта 949А, которые начали строить в 1982 году, по-прежнему представляют угрозу.

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      Даниил Иринин
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