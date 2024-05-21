Дания решила не оспаривать запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху

МИД: Дания не будет оспаривать запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Дания не будет оспаривать запрос Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщает ТАСС.

«Я смотрю на это очень серьезно. Мы признаем МУС и стоим на страже его независимости, поэтому мне ничего не остается, кроме как принять это [решение] к сведению. Как сторонники верховенства закона, мы не привыкли дискутировать с судами», — заявил глава МИД.

При этом Расмуссен поставил под сомнение требование об ордере на арест лидеров палестинского радикального движения ХАМАС наряду с Нетаньяху, так как в запросе МУС «лидер демократического государства упоминается наравне с лидером террористической организации».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал требование МУС, призвав не путать и не уравнивать Израиль и ХАМАС.