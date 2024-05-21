Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 21 мая 2024Мир

Сунак призвал не путать Израиль и ХАМАС

Сунак: запрос МУС против Нетаньяху неверен, так как уравнивает Израиль и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал Международный уголовный суд (МУС) за запрос об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвал не ставить знак равенства между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

«Нет никакого равенства с точки зрения морали между демократическим государством, осуществляющим свое законное право на самооборону, и террористической группировкой ХАМАС. Неправильно путать и уравнивать эти два разных субъекта», — заявил Сунак.

Он добавил, что запрос МУС «абсолютно ничего не изменит» в палестино-израильском конфликте, не поможет остановить боевые действия, доставить в сектор Газа гуманитарную помощь и освободить израильских заложников. Само решение МУС Сунак счел неверным и назвал «очень нежелательным развитием событий».

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее Конгресс США выразил готовность принять любые меры против МУС, включая санкции, в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

      Командир «Ахмата» заявил о расколе украинских элит

      На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше