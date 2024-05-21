Сунак призвал не путать Израиль и ХАМАС

Сунак: запрос МУС против Нетаньяху неверен, так как уравнивает Израиль и ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал Международный уголовный суд (МУС) за запрос об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвал не ставить знак равенства между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

«Нет никакого равенства с точки зрения морали между демократическим государством, осуществляющим свое законное право на самооборону, и террористической группировкой ХАМАС. Неправильно путать и уравнивать эти два разных субъекта», — заявил Сунак.

Он добавил, что запрос МУС «абсолютно ничего не изменит» в палестино-израильском конфликте, не поможет остановить боевые действия, доставить в сектор Газа гуманитарную помощь и освободить израильских заложников. Само решение МУС Сунак счел неверным и назвал «очень нежелательным развитием событий».

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее Конгресс США выразил готовность принять любые меры против МУС, включая санкции, в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.