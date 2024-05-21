Избран новый глава Судебного департамента Верховного суда России

Совет судей России согласился назначить главой Судебного департамента Иванова

Новым главой Судебного департамента при Верховном суде России избран бывший председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Об этом пишет «Интерфакс».

Как стало известно, кандидатуру Иванова поддержали в ходе голосования. «[Владислав Иванович], вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности», — заявил председатель совета Виктор Момотов.

В новую должность Иванов вступит после подписания приказа главой Верховного суда России Ириной Подносовой, которая и предложила его в качестве нового главы департамента.

Судебный департамент при Верховном суде отвечает за финансирование судебной системы России, материальное и социальное обеспечение судей, организацию строительства зданий судов и другие задачи.

Подносова заняла кресло главы Верховного суда в апреле, сменив на посту возглавлявшего судебный орган с 1991 года Вячеслава Лебедева, о смерти которого стало известно в феврале.