Избран новый глава Судебного департамента Верховного суда России
Новым главой Судебного департамента при Верховном суде России избран бывший председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Об этом пишет «Интерфакс».
Как стало известно, кандидатуру Иванова поддержали в ходе голосования. «[Владислав Иванович], вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности», — заявил председатель совета Виктор Момотов.
В новую должность Иванов вступит после подписания приказа главой Верховного суда России Ириной Подносовой, которая и предложила его в качестве нового главы департамента.
Судебный департамент при Верховном суде отвечает за финансирование судебной системы России, материальное и социальное обеспечение судей, организацию строительства зданий судов и другие задачи.
Подносова заняла кресло главы Верховного суда в апреле, сменив на посту возглавлявшего судебный орган с 1991 года Вячеслава Лебедева, о смерти которого стало известно в феврале.