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13:04, 21 мая 2024Россия

Избран новый глава Судебного департамента Верховного суда России

Совет судей России согласился назначить главой Судебного департамента Иванова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новым главой Судебного департамента при Верховном суде России избран бывший председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Об этом пишет «Интерфакс».

Как стало известно, кандидатуру Иванова поддержали в ходе голосования. «[Владислав Иванович], вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности», — заявил председатель совета Виктор Момотов.

В новую должность Иванов вступит после подписания приказа главой Верховного суда России Ириной Подносовой, которая и предложила его в качестве нового главы департамента.

Судебный департамент при Верховном суде отвечает за финансирование судебной системы России, материальное и социальное обеспечение судей, организацию строительства зданий судов и другие задачи.

Подносова заняла кресло главы Верховного суда в апреле, сменив на посту возглавлявшего судебный орган с 1991 года Вячеслава Лебедева, о смерти которого стало известно в феврале.

ЖЗЛ
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