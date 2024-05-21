Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о расколе в украинских элитах и обществе

Среди украинских политических и военных элит идет раскол из-за неуверенности в том, что Запад продолжит помогать Украине. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апти Алаудинов в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, раскол идет не только в высших эшелонах власти и военного командования, но и среди населения Украины. Алаудинов предположил, что в скором времени граждане выйдут на улицу и снимут президента страны Владимира Зеленского.

Он отметил, что такое развитие событий сыграет на руку России, которая таким образом сможет закончить специальную военную операцию (СВО) в этом году.

Военный также заявил, что Николаев, Одесса и Харьков — это исконно русские территории, которые Украина не сможет удержать.

Ранее Пентагон предупредил Киев о прекращении военной поддержки в случае, если украинская армия продолжит отступать. При таком развитии событий Украине нужно будет идти на переговоры.