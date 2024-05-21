Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 21 мая 2024Бывший СССР

США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки

Политолог Бондаренко: военная поддержка Украины США может прекратиться

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что военная поддержка США может прекратиться, если Украина не продемонстрирует ощутимых результатов на фронте. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

По словам эксперта, американские политики дают понять Киеву, что, если в течение нескольких недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покажут ощутимые успехи на поле боя, Украина не сможет больше надеяться на поддержку США.

Бондаренко сообщил, что в Вашингтоне ждут от ВСУ продвижения, а не отступления на фронте. В случае, если отступление будет продолжаться, Украина должна будет перейти к переговорам.

Он также отметил, что начало переговорного процесса может лишить легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также «оторвет от кормушки» украинские элиты, которые наживаются на конфликте.

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий из-за нехватки людей на фронте. По мнению военнослужащих, украинской армии необходима ротация для удержания обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

      Командир «Ахмата» заявил о расколе украинских элит

      На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше