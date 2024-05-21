США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что военная поддержка США может прекратиться, если Украина не продемонстрирует ощутимых результатов на фронте. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.
По словам эксперта, американские политики дают понять Киеву, что, если в течение нескольких недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покажут ощутимые успехи на поле боя, Украина не сможет больше надеяться на поддержку США.
Бондаренко сообщил, что в Вашингтоне ждут от ВСУ продвижения, а не отступления на фронте. В случае, если отступление будет продолжаться, Украина должна будет перейти к переговорам.
Он также отметил, что начало переговорного процесса может лишить легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также «оторвет от кормушки» украинские элиты, которые наживаются на конфликте.
Ранее в ВСУ допустили потерю территорий из-за нехватки людей на фронте. По мнению военнослужащих, украинской армии необходима ротация для удержания обороны.