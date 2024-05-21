США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки

Политолог Бондаренко: военная поддержка Украины США может прекратиться

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что военная поддержка США может прекратиться, если Украина не продемонстрирует ощутимых результатов на фронте. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

По словам эксперта, американские политики дают понять Киеву, что, если в течение нескольких недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покажут ощутимые успехи на поле боя, Украина не сможет больше надеяться на поддержку США.

Бондаренко сообщил, что в Вашингтоне ждут от ВСУ продвижения, а не отступления на фронте. В случае, если отступление будет продолжаться, Украина должна будет перейти к переговорам.

Он также отметил, что начало переговорного процесса может лишить легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также «оторвет от кормушки» украинские элиты, которые наживаются на конфликте.

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий из-за нехватки людей на фронте. По мнению военнослужащих, украинской армии необходима ротация для удержания обороны.