Лавров рассказал о попытках Запада вопреки Киплингу подмять под себя Восток

Глава МИД Лавров: Запад хочет опровергнуть Киплинга и подмять под себя Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят опровергнуть слова английского писателя Редьярда Киплинга и «подмять под себя Восток». Его слова приводит РИА Новости.

«Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком, а подмять Восток под себя. Я думаю, это не получится», — отметил глава МИД России, процитировав произведение Редьярда Киплинга «Баллада о Востоке и Западе».

По его словам, евразийская безопасность предполагает активизацию стран континента, а также существующих организаций, чтобы «взять в свои руки развитие и порядки, которые здесь мы должны сами устанавливать». Ключевую роль в этом может сыграть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), подчеркнул Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Лавров заявил, что Запад использует миф о «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений, попутно с этим формируя контуры нового военного альянса в Европе и с ядерной составляющей.