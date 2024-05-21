Мать троих детей поехала в отпуск мечты и едва не лишилась жизни от укуса комара

Daily Mail: британка поехала в отпуск на Бали и подхватила лихорадку денге

Британская туристка поехала в отпуск мечты на Бали и едва не лишилась жизни в результате укуса комара. О последствиях заражения опасным вирусом она рассказала таблоиду Daily Mail.

По словам матери троих детей Дебры Морган, она хорошо провела отпуск и благополучно добралась до Великобритании. После 18-часового перелета женщина чувствовала недомогание, но списала его на усталость. Однако уже на следующее утро путешественница проснулась в «ужасном состоянии». По словам туристки, она не могла согреться и дрожала, а ее кожа и все остальное тело болели.

Обратившись в больницу, Дебра узнала, что подхватила на Бали лихорадку денге. «Это худшее, через что мне когда-либо приходилось пройти», — описала женщина свое состояние.

Она провела в больнице неделю и принимала антибиотики из-за опасно высокой температуры тела — 39 градусов.

В феврале российские туристы массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. На популярном курортном острове были зафиксированы десятки случаев заражения. Одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.