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00:11, 21 мая 2024Среда обитания

Названы способы победить метеозависимость

Метеозависимым людям посоветовали отказаться от курения и кофе

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Метеозависимым людям лучше отказаться от курения, кофе и ряда других привычек. Способы победить неприятные симптомы, связанные с погодой, назвали врачи Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

Специалисты отметили, что такого диагноза, как метеочувствительность, не существует. Однако многие действительно испытывают боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту при изменении погодных условий.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться», — посоветовали врачи. Они добавили, что помочь могут и более частые прогулки на свежем воздухе.

Эксперты также рекомендуют не списывать все перечисленные симптомы на метеозависимость. Они могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или начале хронических заболеваний и инфекций.

Ранее метеозависимым людям посоветовали медитировать во время магнитных бурь.

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      Александра Качан
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