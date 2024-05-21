Названы способы победить метеозависимость

Метеозависимым людям посоветовали отказаться от курения и кофе

Метеозависимым людям лучше отказаться от курения, кофе и ряда других привычек. Способы победить неприятные симптомы, связанные с погодой, назвали врачи Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

Специалисты отметили, что такого диагноза, как метеочувствительность, не существует. Однако многие действительно испытывают боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту при изменении погодных условий.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться», — посоветовали врачи. Они добавили, что помочь могут и более частые прогулки на свежем воздухе.

Эксперты также рекомендуют не списывать все перечисленные симптомы на метеозависимость. Они могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или начале хронических заболеваний и инфекций.

Ранее метеозависимым людям посоветовали медитировать во время магнитных бурь.