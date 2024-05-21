Зеленского уличили в мобилизации «для галочки»

Полковник Матвийчук: Зеленский проводит мобилизацию для галочки

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден мобилизовать людей «для галочки», заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил, что в стране могут призвать еще порядка полумиллиона человек, но их необходимо подготовить, обучить, что вряд ли удастся сделать в полной мере.

«Главная цель украинской мобилизации — набрать хоть каких-то людей. Западные политики убедили президента страны Владимира Зеленского в том, что будут давать оружие, будут давать деньги, но нужны люди. И никто не уточняет, что этих людей еще надо учить, надо готовить. Зеленский же просто хочет поставить условную галочку о том, что он свою задачу выполнил», — считает полковник.

По словам военного, сегодня приходят сообщения о том, что многие украинские села пустеют, там почти не осталось молодых людей.

«Теперь там живут только те, кто еле двигается. Это деградация государства, которое жертвует своими людьми, — подчеркнул Матвийчук. — Украина подает данные о том, что население страны — более 40 миллионов человек. Но, если разобраться, то получится 15-20. С учетом того, что многие люди убежали в Европу, в Россию, для мобилизации могут набрать около полумиллиона человек».

Ранее сообщалось, что на Украине потребовали отправить на фронт президента республики Владимира Зеленского. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.