Мужчину с крюком на шее выловили из Невы

Тело мужчины с крюком на шее выловили спасатели из Невы в Петербурге

В Петербурге из Невы спасатели выловили тело с крюком на шее. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчину без признаков жизни заметили в воде у моста Александра Невского 20 мая. Прибывшие сотрудники экстренной службы и полиции вытащили тело на берег. На нем черная куртка, брюки и кроссовки. Вокруг шеи обмотаны стропы с крюком.

Тело слишком сильно деформировалось под влиянием воды. Оно направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция работает над идентификацией личности мужчины и выясняет обстоятельства произошедшего.

13 мая сообщалось, что в Петербурге найдены пакеты с частями женского тела. Мусорные пакеты на пустыре рядом с Московским шоссе в Шушарах случайно обнаружил прохожий. Оказалось, что с женщиной расправился сын, его арестовали.