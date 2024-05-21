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14:15, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине начали продавать с аукциона имущество должников

ТСН: на Украине начали продавать имущество должников на аукционе CETAM

Фото: Frank May / picture alliance / Globallookpress.com

Имущество граждан Украины, которые не могут выплатить назначенные им судом штрафы, начали продавать на государственном аукционе CETAM. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Имущество любого должника может быть изъято и реализовано на аукционе. Из вырученной суммы вычитают сумму штрафа, а остальное возвращают владельцу.

К примеру, Государственная исполнительная служба Николаевской области реализовала нестандартный лот — упаковку дрожжей со стартовой ценой пять гривен (около 12 рублей). По всей видимости, исполнители не смогли арестовать другое имущество должника.

На аукционе также представлены предметы интерьера, посуда, одежда и бытовая техника. По словам сотрудников CETAM, выставить на торги можно как предметы стоимостью менее одной гривны, так и лоты, которые стоят более миллиарда гривен (более трех миллиардов рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов.

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      Илья Таксюр
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