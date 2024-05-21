На Украине начали продавать с аукциона имущество должников

ТСН: на Украине начали продавать имущество должников на аукционе CETAM

Имущество граждан Украины, которые не могут выплатить назначенные им судом штрафы, начали продавать на государственном аукционе CETAM. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Имущество любого должника может быть изъято и реализовано на аукционе. Из вырученной суммы вычитают сумму штрафа, а остальное возвращают владельцу.

К примеру, Государственная исполнительная служба Николаевской области реализовала нестандартный лот — упаковку дрожжей со стартовой ценой пять гривен (около 12 рублей). По всей видимости, исполнители не смогли арестовать другое имущество должника.

На аукционе также представлены предметы интерьера, посуда, одежда и бытовая техника. По словам сотрудников CETAM, выставить на торги можно как предметы стоимостью менее одной гривны, так и лоты, которые стоят более миллиарда гривен (более трех миллиардов рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов.