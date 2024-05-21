На Западе назвали условие для завершения сражения за Донбасс

Меркурис: сражение за Донбасс закончится после взятия под контроль РФ Славянска

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, когда завершится сражение за Донбасс. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис назвал условие для завершения сражения за Донбасс и предположил, что это произойдет после взятия под контроль Россией Славянска.

«Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс», — отметил аналитик.

Специалист добавил, что ситуация в зоне спецоперации является непростой для Вооруженных сил Украины, особенно в Харьковской области. Российские силы добились существенных успехов на этом направлении, они также продолжают наступать.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что Россия начала наступление в Харьковской области для создания санитарной зоны на этой территории.