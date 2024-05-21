Forbes: ВСУ не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных

У Киева не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Forbes.

«Для всех этих новых солдат (призванных после принятия закона об ужесточении мобилизации — прим. «Ленты.ру») не хватает тяжелой техники», — говорится в тексте статьи.

Журналисты отмечают, что сейчас новые бригады украинской армии создаются пехотными, а не механизированными. По данным издания, нехватка техники настолько серьезна, что недавно сформированная 153-я бригада ВСУ фактически превратилась из механизированной в пехотную.

Ранее боец ВСУ Роман Синицын допустил потерю территорий из-за нехватки людей на фронте. По его мнению, ротацию можно провести с помощью тех, кто «прячется за спинами своих женщин» и не выходит из дома, чтобы не получить повестку от работников территориального центра комплектования.