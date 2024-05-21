Названа причина катастрофы с вертолетом Ми-8 на Алтае

МАК: выбор места посадки стал причиной катастрофы с Ми-8 на Алтае

Причиной катастрофы с вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» (входит в АФК «Система») в июне 2023 года стал в том числе выбор места для посадки. Такую причину назвали в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), сообщает РБК.

Уточняется, что МАК уже завершил расследование крушения вертолета с экскурсионной группой на борту в районе села Тюнгур на Алтае. Летательный аппарат столкнулся с опорой ЛЭП во время посадки. В результате вертолет загорелся и был разрушен.

По данным комиссии, крушение случилось в результате способствующим катастрофе факторам. В их числе выбор места посадки без учета безопасного расстояния до препятствий, неучет влияния попутного порывистого ветра, необоснованное выполнение разворота на висении перед приземлением вертолета, недостаточная осмотрительность командира воздушного судна (КВС) при выполнении посадки.

Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, 6 из которых спасти не удалось.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.