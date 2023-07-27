Момент крушения вертолета Ми-8 на Алтае сняли на видео

Mash опубликовал видеозапись момента крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Момент крушения вертолета в Республике Алтай сняли на видео. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах заходивший на посадку вертолет начинает вращаться, заваливается на бок и задевает землю несущим винтом. После этого он загорается.

Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа» разбился в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. Вертолет зацепился за провода при заходе на посадку. По последним данным, при этом пострадали десять человек, шестерых спасти не удалось. Всего на борту в момент крушения находились 16 человек.

В «Алтай Авиа» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. «Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — сообщили в пресс-службе.

Ранее были опубликованы кадры эвакуации людей из загоревшегося после падения вертолета. Сбежавшиеся к месту ЧП очевидцы помогли пассажирам и экипажу вертолета выбраться из воздушного судна.