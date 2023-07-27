В сети появились кадры эвакуации людей из горящего вертолета Ми-8 на Алтае

В сети появилась видеозапись с моментом эвакуации людей из полыхающего вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай. Ее публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как из вертолета, который лежит на боку и горит, выползают люди. К месту происшествия сбежались несколько очевидцев, которые помогают людям выбираться из охваченного огнем воздушного судна.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, шесть из которых спасти не удалось. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

Ми-8 упал в селе Тюнгур — оно находится в Усть-Коксинском районе республики на берегу Катуни и является одним из туристических центров региона. В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь.