Названы главные симптомы язвы желудка

Онколог Пикулин назвал первым признаком язвы боль в верхней части живота

Язва желудка прежде всего проявляется в виде жгучей боли в верхней части живота, рассказал врач-онколог Сергей Пикулин. Главные симптомы язвы он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Пикулина, сильнее всего боль в верхней части живота при язве ощущается натощак, а после еды или приема препаратов от изжоги она немного уменьшается. «Вообще симптомы зависят от места повреждения, но можно выделить несколько общих проявлений язвенной болезни. Например, чувство распирания в животе, вздутие, отрыжка, тошнота, частое чувство голода», — перечислил онколог другие первые признаки заболевания.

Врач назвал язву опасным заболеванием, чреватым кровотечениями и нарушениями целостности желудка. Он также предупредил, что язва может перерасти в злокачественную опухоль.

Ранее невролог-алголог Анна Терехова предупредила об опасных последствиях неконтролируемого приема анальгетиков. По ее словам, неконтролируемый врачом прием НПВС может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца.