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17:30, 21 мая 2024Забота о себе

Названы главные симптомы язвы желудка

Онколог Пикулин назвал первым признаком язвы боль в верхней части живота

Фото: Bernard Jaubert / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Язва желудка прежде всего проявляется в виде жгучей боли в верхней части живота, рассказал врач-онколог Сергей Пикулин. Главные симптомы язвы он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Пикулина, сильнее всего боль в верхней части живота при язве ощущается натощак, а после еды или приема препаратов от изжоги она немного уменьшается. «Вообще симптомы зависят от места повреждения, но можно выделить несколько общих проявлений язвенной болезни. Например, чувство распирания в животе, вздутие, отрыжка, тошнота, частое чувство голода», — перечислил онколог другие первые признаки заболевания.

Врач назвал язву опасным заболеванием, чреватым кровотечениями и нарушениями целостности желудка. Он также предупредил, что язва может перерасти в злокачественную опухоль.

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      Александра Лисица
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