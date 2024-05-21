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05:31, 21 мая 2024Путешествия

Немецкая туристка побывала в России и назвала главный минус русских женщин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомой немецкой туристкой и раскрыла ее мнение о русских женщинах. Беседой с иностранкой она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам собеседницы автора, россиянки совсем не ценят себя и слишком много трудятся. Именно это, как указала немка, является их главным минусом. «Вы — русские девушки, красивые и умные, хозяйственные. И очень много трудитесь. Но почему вы себя совсем не цените? Это ваш главный минус — вы себя недооцениваете и обесцениваете, потому что все взваливаете на себя», — объяснила немка.

Она также подчеркнула, что в Германии все обязанности в семье делятся поровну, поэтому муж активно участвует как в ведении хозяйства, так и в воспитании детей.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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