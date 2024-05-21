Общественники попросили присвоить SHAMAN звание народного артиста России

Организация «Многодетная семья» попросила признать SHAMAN народным артистом РФ

Воронежская общественная организация «Многодетная семья» выступает с инициативой присвоить российскому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, звание народного артиста РФ. Об этом сообщила руководитель организации Юлия Светашова в разговоре с NEWS.ru.

Общественница заявила, что композиции артиста вдохновляют многих жителей области.

«Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная"», — отметила Светашова.

Собеседница издания подчеркнула, что организация насчитывает более 2000 многодетных семей, а также рассказала, что сейчас общественники собирают подписи для присвоения артисту звания на уровне всей области. Светашова выразила надежду на то, что к инициативе присоединятся и другие регионы.

Ранее Дронова наградили премией Министерства обороны Российской Федерации.