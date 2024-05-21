Сообщение о запуске шоу Карлсона в России опровергли

Команда Такера Карлсона опровергла сообщение о запуске его шоу в России

Команда американского журналиста Такера Карлсона опровергла информацию о том, что у него появилось собственное шоу на телеканале «Россия 24». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дина Томпсона.

«Это полная ложь», — заявил представитель команды Карлсона, комментируя сообщения о запуске его шоу в России.

Ранее 21 мая в ряде СМИ распространилась информация о том, что Карлсон начал вести собственное шоу TUCKER на «России 24». Утверждалось, что передача является совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и российского телеканала. Первый выпуск программы вышел 18 мая и был посвящен болезни Лайма. При этом аналогичный ролик без русского перевода был выпущен на YouTube-канале журналиста 10 мая.

Ранее стало известно о том, что Карлсон завел канал в мессенджере Telegram. В одном из первых постов журналист заявил, что будет делиться в нем эксклюзивным контентом и информацией из-за кулис.