Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 21 мая 2024Силовые структуры

Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева отправили в психбольницу

В Кемерово суд отправил лечиться маньяка Спесивцева, поедавшего жертв в 90-е

Кадр: «Криминальная Россия - Сибирский потрошитель»

Кемеровский областной суд вынес решение о направлении на принудительное лечение жителя Новокузнецка Александра Спесивцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый — маньяк, который в 90-е годы расправился как минимум с 34 жертвами и съел их.

Спесивцев будет находится в психбольнице специального типа. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. Маньяк глумился над ними, удерживая в своей квартире, причинял тяжелые страдания. Жертвы не пережили мучений.

Один мальчик, которого Спесивцев заманил с лестничной площадки домой, сумел сбежать.

Его преступления всплыли в 1997 году случайно из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивал детей и подростков, с которыми потом расправлялся. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда. Но в 1997 году его приговорили всего к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс над Спесивцевым, однако вместо колонии его отправили в психбольницу.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше