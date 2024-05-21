Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева отправили в психбольницу

В Кемерово суд отправил лечиться маньяка Спесивцева, поедавшего жертв в 90-е

Кемеровский областной суд вынес решение о направлении на принудительное лечение жителя Новокузнецка Александра Спесивцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый — маньяк, который в 90-е годы расправился как минимум с 34 жертвами и съел их.

Спесивцев будет находится в психбольнице специального типа. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. Маньяк глумился над ними, удерживая в своей квартире, причинял тяжелые страдания. Жертвы не пережили мучений.

Один мальчик, которого Спесивцев заманил с лестничной площадки домой, сумел сбежать.

Его преступления всплыли в 1997 году случайно из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивал детей и подростков, с которыми потом расправлялся. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда. Но в 1997 году его приговорили всего к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс над Спесивцевым, однако вместо колонии его отправили в психбольницу.