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14:19, 21 мая 2024Бывший СССР

Пограничники Белоруссии изъяли три кустарных БПЛА у нарушителей границы

Белорусские пограничники изъяли три БПЛА у нарушителей границы с Литвой

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Пограничная служба Белоруссии изъяла у нарушителей границы с Литвой три кустарно изготовленных беспилотника в районе Гродненской области. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

При осмотре гаража и транспортного средства одного из нарушителей, как сообщили в ведомстве, были найдены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) кустарного производства, пульты управления, GPS-трекеры и фотоловушки.

В марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что пограничники Латвии избили беженца из Республики Конго.

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      Валентин Карант
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