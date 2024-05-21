Пограничники Белоруссии изъяли три кустарных БПЛА у нарушителей границы

Белорусские пограничники изъяли три БПЛА у нарушителей границы с Литвой

Пограничная служба Белоруссии изъяла у нарушителей границы с Литвой три кустарно изготовленных беспилотника в районе Гродненской области. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

При осмотре гаража и транспортного средства одного из нарушителей, как сообщили в ведомстве, были найдены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) кустарного производства, пульты управления, GPS-трекеры и фотоловушки.

В марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что пограничники Латвии избили беженца из Республики Конго.