Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске

«Северный ветер» публиковал кадры применения ОДАБ-1500 по ПВД ВСУ в Волчанске

Появились кадры удара ВС России по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в Волчанске Харьковской области с помощью объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер».

По сообщению канала, в месте удара подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) был организован запуск FPV-дронов. Удар был нанесен ОДАБ-1500, которая выбрасывает облако аэрозоля над целью, после чего оно взрывается. В случае с вакуумной бомбой укрытия бесполезны, отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о продвижении группировки войск «Север» вглубь обороны противника. Суточные потери ВСУ на указанном участке боевых действий составили до 245 человек. Помимо этого, армия России уничтожила два танка, три единицы прочей бронетехники и четыре артиллерийских орудия.