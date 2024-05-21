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13:05, 21 мая 2024Россия

Минобороны сообщило о продвижении группировки войск «Север»

Минобороны: группировка войск «Север» продолжила продвижение

Фото: РИА Новости

Группировка войск «Север» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Об этом сообщило Минобороны России.

За минувшие сутки «северяне» нанесли поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили в военном ведомстве. Помимо этого, российские военнослужащие отразили три контратаки противника, в том числе в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Суточные потери ВСУ на указанном участке боевых действий составили до 245 человек. Помимо этого, армия России уничтожила два танка, три единицы прочей бронетехники и четыре артиллерийских орудия.

20 мая Минобороны сообщило о нанесении удара по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Дополнительной информации об атаке в военном ведомстве не представили.

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      Алан Босиков
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