Приход РПЦ в Эстонии проголосовал за выход церкви из Московского патриархата

Baltnews: в Эстонии православный приход проголосовал за отделение от РПЦ

В Эстонии православный приход проголосовал за отделение от Московского патриархата. Об этом сообщает издание Baltnews в своем Telegram-канале.

Решение о дальнейшем статусе Эстонской православной церкви (ЭПЦ) должно быть принято приходами страны в течение мая.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил принудительным закрытием монастырей Эстонской православной церкви (ЭПЦ) в случае отказа выйти из канонической связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Министерство пытается уговорить и другие приходы проголосовать за выход из подчинения Русской православной церкви (РПЦ).

До этого эстонские депутаты объявили РПЦ «институтом оправдания агрессии». Они уточники, что эта оценка касается РПЦ как организации, а не самих православных.