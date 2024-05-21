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11:44, 21 мая 2024Силовые структуры

Приревновавшему жену к соседу и поджегшему его авто россиянину вынесли приговор

Жителю Красноярска дали три года за поджог машины соседа из ревности к жене

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Красноярске суд приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя за поджог машины соседа, к которому он приревновал супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2023 года фигурант поссорился с женой, так как она ушла в гости к соседу и заперлась с ним в квартире. Мужчина разозлился, вышел из дома, купил бензин и вернулся во двор дома на Коммунальной улице. Он вылил на капот машины обидчика легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее зажигалкой. Автомобиль сгорел, сумма ущерба составила миллион рублей.

Ранее стало известно, что суд отправил в СИЗО мужчину, который кинул коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области.

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      Екатерина Кашурникова
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