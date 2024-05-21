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17:29, 21 мая 2024Культура

Продюсер оценил сотрудничество Пугачевой и поддержавшего СВО поэта Гуцериева

Продюсер Рудченко: поэт Гуцериев «зашкварился» сотрудничеством с Пугачевой
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальный продюсер Павел Рудченко оценил новую песню эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой «Ложный стыд». Его слова приводит портал «Страсти».

Медиаменеджер заявил, что у него осталось двоякое ощущение от сотрудничества артистки с поэтом Михаилом Гуцериевым. Рудченко напомнил, что ранее Гуцериев записал совместный трек с продюсером Максимом Фадеевым в поддержку специальной военной операции (СВО). «Все-таки он активно работает в российском инфополе, и премия "Виктория" его продюсерским центром устраивается, и пишет он топовым артистам нашим. А здесь так "зашквариться" с Аллой Пугачевой…» — отметил эксперт.

Рудченко добавил, что совместная работа с Пугачевой вряд ли скажется на деятельности поэта в России. Однако подобное сотрудничество он назвал «не очень хорошей историей». Саму песню «Ложный стыд» Рудченко назвал устаревшей, но не лишенной задатков хита.

Песня «Ложный стыд» стала доступна на странице Пугачевой 21 мая. Изначально премьера трека была запланирована на 13 мая.

ЖЗЛ
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