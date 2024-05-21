Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

В ИКАР понизили прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 83,5 миллиона тонн

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в третий раз за май понизили собственный прогноз по объемам сбора пшеницы в России в этом году, на этот раз — до 83,5 миллиона тонн. Оценку ухудшили из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов страны в начале месяца, заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Его слова приводит «Интерфакс».

Предыдущий прогноз подразумевал показатель на уровне в 86 миллионов тонн. Таким образом, прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году понизили на 2,5 миллиона тонн. При этом коридор ожиданий установили в диапазоне от 79 до 87 миллионов тонн, пояснил Рылько.

В качестве ключевой причины понижения прогноза он назвал заморозки в Европейской части России и высокую влажность почвы в полях в Сибири после паводков. В результате сроки посева пришлось серьезно сдвинуть, уточнил глава ИКАР. «Его большая часть пройдет за пределами этих сроков, что скажется на урожае», — посетовал Рылько.

Суммарные объемы сбора зерновых агрокультур, согласно обновленному прогнозу, составят 132 миллиона тонн против ранее ожидавшихся 135 миллионов. Экспортный потенциал в ИКАР оценили в 57 миллионов тонн, хотя до этого прогнозировали на уровне в 59,5 миллиона, заключил эксперт.

Ранее в Институте прогнозировали объемы сбора пшеницы в России в 2024 году на отметке в 91 миллион тонн. Однако впоследствии эксперты понизили собственную оценку на 5 миллионов из-за непогоды в первой половине мая. С учетом нынешней обновленной оценки общее снижение прогноза за месяц составило 7,5 миллиона тонн.