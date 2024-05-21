Россиян предупредили о наказании за сорванную сирень

Адвокат Ольшанский: срывание сирени чревато наказанием

Срывание сирени может обернуться наказанием. О том, чем это чревато, россиян предупредил почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам юриста, для того, чтобы наказать срывающего цветы сирени человека, его можно снять на фото или видео в процессе порчи куста или схватить за руку. Кроме того, у него можно потребовать паспорт, однако он имеет право отказаться его показывать. «Документы человек обязан дать только сотруднику полиции, если нет — волочь его в отделение по маленькому вопросу. Поэтому, подводя итог сказанному, за одну-две веточки сирени, чтобы поставить дома и прекрасный запах распространялся, я думаю, не накажут. А если человек перешел границы и обломал весь куст, вот тогда накажут», — отметил Ольшанский.

Адвокат также напомнил об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу — в этот список, в частности, входят ландыши. «Если ловит полиция, например, на вокзале, на улице человека, продающего ландыши, привлекают», — пояснил он.

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