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09:36, 21 мая 2024Экономика

Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на продажу жилья

В России началась разработка законопроекта о самозапрете на продажу недвижимости

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России захотели ввести механизм самозапрета на продажу жилья. О том, что граждане получат такую возможность, сообщает агентство ТАСС.

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов обратился в Росреестр с предложением предусмотреть для россиян возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. В результате в службе поддержали разработку соответствующего законопроекта. По словам Колунова, она уже началась. «Сейчас мы получили самое главное — поддержку со стороны профильного ведомства. Вместе с представителями Росреестра и экспертным сообществом начинаем писать законопроект», — поделился информацией депутат.

Парламентарий отметил, что самозапрет можно будет установить через госуслуги или в МФЦ. При этом при желании его в любой момент можно будет снять по установленной процедуре.

Между тем в Росреестре отметили, что действующим законодательством уже предусмотрены меры, направленные на защиту прав собственников жилья от возможных неправомерных действий третьих лиц, «связанных в том числе с отчуждением недвижимого имущества». Так, законом установлены правила внесения в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. «Собственник объекта недвижимости или его законный представитель может обратиться в орган регистрации прав с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия», — сказано в ответном письме службы Колунову.

Ранее в мае россиянам напомнили о проверке трех документов перед покупкой жилья.

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