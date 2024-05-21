Российский доброволец из-под обстрела спас на себе раненого танкиста

Доброволец из Красноярского края спас из-под обстрела раненого танкиста

Доброволец из Минусинска Красноярского края с позывным Цыган спас на себе из-под обстрела раненого танкиста. Об этом сообщает KP.RU.

В конце января 2024 года отряд штурмовиков и разведчики-радиотелефонисты попали в засаду около Кременной. В один момент противнику удалось подбить российский танк, где механиком-водителем был Тимур Авхадеев с позывным Татарин. Экипаж загоревшейся боевой машины оказался в ловушке.

Авхадеев признался, что не помнит, как он с другими бойцами выбраллся из танка. Под обстрелами и летящими над головами дронами-камикадзе они побежали к лесополосе. Один из беспилотников зацепился за ветку и взорвался, после чего дерево упало. У Татарина оказались повреждены ноги.

Командир с наводчиком ушли вперед, а ему пришлось остаться. «Кости поломал что ли, в голове шум от контузии. Свалился на землю. И тут чую: кто-то тянет за шкирку: "Давай, танкист, вперед!" Парень — незнакомый, но не бросил меня. А давай поддерживать, подталкивать вперед», — вспомнил Авхадеев.

После того, как доброволец с позывным Цыган его вытащил, танкист спросил, откуда он родом. Выяснилось, что они оба из Минусинска.

Ранее стало известно, что старший лейтенант Александр Шопхонов спас четырех раненых подчиненных в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что в составе мотострелкового подразделения группировки войск «Восток» офицер выполнял боевые задачи по удержанию позиций на участке южно-донецкого направления.