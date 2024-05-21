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14:53, 21 мая 2024Силовые структуры

Российский студент в шутку пригрозил расстрелять техникум и получил штраф

В Кореновске студента оштрафовали на 25 тыс. руб. за шутку о расстреле техникума

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Кореновский районный суд оштрафовал 16-летнего студента, который позвонил в экстренные службы и в шутку пригрозил «расстрелять весь техникум». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, все произошло 6 февраля. Подросток, заскучав на занятиях в политехническом техникуме, взял телефон у одногруппницы и набрал «112». Оператору молодой человек сообщил о намерении устроить стрельбу в учебном заведении и бросил трубку. Через несколько секунд на номер, с которого поступил звонок, перезвонили сотрудники правоохранительных органов, которые не поверили, что угроза о расстреле техникума была шуткой.

После выезда в отношении юноши возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. В зале суда подросток признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее суд в Тюмени оштрафовал на 15 тысяч рублей 25-летнего электромонтера, который шесть лет уклонялся от армии.

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      Олеся Мицкевич
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