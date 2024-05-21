«Самый добрый сантехник Британии» врал о своих хороших поступках ради денег

BBC News: герой-сантехник из Британии врал о своих хороших поступках ради денег

Герой-сантехник Великобритании, известный помощью социально уязвимым группам, врал о своих хороших поступках ради денег. Это выяснили BBC News в ходе расследования.

Благотворительная компания 56-летнего сантехника Джеймса Андерсона прославилась помощью людям из социально незащищенных слоев общества. Организация якобы бесплатно предоставляла им еду, оплачивала коммунальные счета, проводила сантехнические работы и даже покрывала расходы на похороны. За это его прозвали самым добрым сантехником Британии.

Андерсон публиковал истории о своих добрых делах с 2019 года. Он собирал на них пожертвования, общая сумма которых составила 2 миллиона фунтов стерлингов (230 миллионов рублей). Так, одним из меценатов его компании стал актер Хью Грант. За свою деятельность Андерсон получил благодарственные письма от покойных королевы и короля Великобритании, а также был представлен к награде «Гордость Манчестера». Тогда его начали называть герой-сантехник.

Однако BBC News заявили, что по крайней мере часть историй Андерсона — ложь. Например, он писал о спасении пожилой женщины, которой на момент публикации не было в живых. Ее дочь рассказала, что вся история Андерсона о ее матери — выдумка. Согласно данным журналистов, Андерсон часто использовал в разных постах одинаковые фотографии, подменяя личности тех, кому якобы помогал. Согласно расследованию BBC News, Андерсон более 20 раз опубликовал видео и изображения 90-летнего мужчины, который не давал на это согласия. По утверждению британской корпорации, он использовал деньги благотворителей в личных целях: купил машину и дом.

Во время расследования BBC News мужчина удалил основной аккаунт Depher. Он отверг часть обвинений, но признал, что некоторые ошибки все же допустил. По его словам, это произошло из-за кампании «запугивания, преследований и нападений» со стороны онлайн-троллей. Андерсон попросил прощения у соотечественников и пообещал исправиться.

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