Женщина полюбила фальшивого Илона Маска и отдала ему деньги

Женщина из Южной Кореи полюбила фальшивого Илона Маска и отдала ему 6,5 млн руб.

Жительница Южной Кореи стала жертвой мошенника, который притворялся миллиардером Илоном Маском, и потеряла деньги. Об этом сообщает The Korea Herald.

17 июля 2023 года человек, который представился как Илон Маск, добавил женщину в друзья в соцсети. «Хотя я была большой поклонницей Маска после прочтения его биографии, я сначала сомневалась в том, что это он», — рассказала она журналистам. Кореянка начала верить, что разговаривает с настоящим Маском, после того как человек, с которым она переписывалась, прислал ей фотографии удостоверения личности и фото из офиса. «Маск рассказывал о детях и о том, как он летает на вертолете на работу в Tesla или SpaceX. Он также объяснил, что связывается с фанатами очень редко», — поделилась подробностями их общения она.

Вскоре мошенник стал устраивать видеозвонки, во время которых, по всей видимости, использовал технологию дипфейк. Во время одного из них он признался кореянке в любви. «Маск даже сказал: "Я люблю тебя, ты это знаешь?" — когда мы созванивались», — сказала женщина. В конце концов жертва мошенника полюбила фальшивого Маска и перевела ему на счет 70 миллионов корейских вон (около 6,5 миллиона рублей). Она считала, что отдала деньги одному из корейских сотрудников Маска, чтобы он инвестировал их в проекты миллиардера. Мошенник обещал женщине, что она разбогатеет.

Ранее сообщалось, что мошенники из Китая обманули няню своего ребенка. Они взяли у женщины деньги в долг, оставили ее с грудным сыном, уехали «получать наследство» и не вернулись.