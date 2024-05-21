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06:31, 21 мая 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость нового iPhone SE

MacRumors: iPhone SE четвертого поколения окажется не дороже 500 долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Известный инсайдер под ником Revegnus раскрыл информацию о новом поколении недорогого смартфона Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно данным специалиста, в компании работают над очередным устройством семейства SE. В Apple, по информации Revegnus, стоит задача удержать доступную цену на девайс. В материале говорится, что новый аппарат, скорее всего, будет стоить 429 долларов, или около 39 тысяч рублей. Столько же стоит iPhone SE третьего поколения.

При этом автор допускает, что Apple придется немного поднять цену — из-за инфляции, новых материалов и других причин. Однако при это смартфон не окажется дороже 500 долларов.

Журналисты MacRumors рассказали, каким образом Apple собирается удержать доступные цены на девайс. Скорее всего, компания будет использовать устаревшие OLED-панели, которые применяли при создании смартфонов iPhone 13 и iPhone 14. В этом случае фирме не придется дополнительно вкладываться в исследования и разработку.

Новый iPhone SE должен выйти весной 2025 года. Гаджет получит OLED-дисплей с Face ID, размер экрана увеличится с 4,7 до 6,1 дюйма.

В середине апреля известный инсайдер Нгуен Пхи Хунг раскрыл характеристики будущего дешевого смартфона Apple. По его информации, iPhone SE получит OLED-экран, процессор A16 Bionic, камеру IMX503.

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      Андрей Ставицкий
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