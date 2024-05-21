Солнце перестало заходить над российским городом

В Мурманске начался полярный день продолжительностью в два месяца

В Мурманске на два месяца перестало заходить солнце. Об этом сообщает портал «СеверПост».

Как сообщает издание, с 21 мая в Мурманске и области начался полярный день — солнце не будет уходить за горизонт на протяжении 62 дней.

Кроме полярного дня, в регионе также есть период полярной ночи. Жители Мурманской области не видят солнца со 2 декабря по 10 января — она длится 40 дней.

Ранее сообщалось, что российские школьники впервые за десятки дней увидели солнце, и их восторженные реакции попали на видео.