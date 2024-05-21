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14:46, 21 мая 2024Силовые структуры

Три россиянина сожгли мумию соседа и продали его квартиру

В Петербурге трое мужчин сожгли мумию пенсионера и продали его квартиру
Начало событий в новости В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге трое местных жителей задержаны по подозрению в сожжении мумии соседа и продаже его квартиры. Об этом сообщает «78».

В отношении них возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сначала полицейские установили, кому принадлежали обгоревшие останки человека, которые оперативники обнаружили 19 апреля в поле у деревни Пятиречье в Приозерском районе.

По данным правоохранителей, пострадавший — 86-летний петербуржец. Установлено, что мужчина ушел из жизни естественным образом в своей квартире, расположенной в доме № 8/1 на Аллее Поликарпова в Петербурге. Один из подозреваемых, его 22-летний сосед, почувствовал специфический запах, доносившийся из квартиры пенсионера, и когда он вошел внутрь, то увидел его мумию. Тогда молодой человек обратился к своему приятелю, и они вместе похитили у мужчины документы на квартиру и передали их некоему 45-летнему фигуранту, который пообещал им продать квартиру пенсионера и заплатить каждому по 500 тысяч рублей, если они найдут способ избавиться от мумии.

По информации «78», молодые люди вывезли мумию пенсионера в заброшенный дом в СНТ «Дружба». 20 марта они решили ее сжечь и для этого перевезли мужчину в поле, там облили бензином и сожгли. После этого злоумышленники подделали документы на квартиру и продали ее. Отмечается, что в момент сделки пенсионер числился живым и был прописан в Сланцевском районе Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники оставили пенсионерку без жилья и обманули ее более чем на 21 миллион рублей.

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      Анна Габай
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