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17:31, 19 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

В Ленобласти охотовед нашел в поле обгоревшие человеческие останки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ленинградской области охотовед нашел в поле обгоревшие останки человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фрагменты черепа и костей находились недалеко от жилых домой поселка Денисово. Обнаруживший их охотовед вызвал полицию.

В настоящее время следственная группа выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека. Останки отправлены на экспертизу.

17 апреля сообщалось, что Майкопский городской суд арестовал 33-летнего росгвардейца по подозрению в расправе над 23-летним программистом, сотрудником «Почты России». Они работали вместе, но между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого росгвардеец расправился с программистом, а затем расчленил его.

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      Любовь Ширижик
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