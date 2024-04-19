В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

В Ленобласти охотовед нашел в поле обгоревшие человеческие останки

В Ленинградской области охотовед нашел в поле обгоревшие останки человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фрагменты черепа и костей находились недалеко от жилых домой поселка Денисово. Обнаруживший их охотовед вызвал полицию.

В настоящее время следственная группа выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека. Останки отправлены на экспертизу.

17 апреля сообщалось, что Майкопский городской суд арестовал 33-летнего росгвардейца по подозрению в расправе над 23-летним программистом, сотрудником «Почты России». Они работали вместе, но между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого росгвардеец расправился с программистом, а затем расчленил его.