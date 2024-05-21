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16:01, 21 мая 2024Из жизни

Университет присвоил коту Максу ученую степень

В США кот Макс получил ученую степень по литературе

Кадр: Associated Press

Кот из США получил ученую степень благодаря своему участию в университетской жизни. Об этом сообщает KSAT.

Университет Вермонта присвоил почетную степень «доктора по литературе» (litter-ature, от английского litter — так обычно называют кошачий туалет) местному коту Максу в преддверии вечера выпускников.

Кампус Каслтонского университета штата Вермонт решил присвоить коту степень за его дружелюбие. «Кот Макс уже много лет является любимым членом семьи Каслтонского университета», — говорится в сообщении университета в соцсети Facebook.

Кот Макс живет со своими владельцами в доме на улице, ведущей к главному входу в университет. «Поэтому он решил навещать кампус и просто начал тусоваться со студентами, они его любят», — рассказала хозяйка кота Эшли Доу. По ее словам, Макс проводит время в университете уже около четырех лет. Студенты делают с ним селфи, и ему нравится ходить на экскурсии с абитуриентами.

Студенты называют Доу мамой Макса, а выпускники, возвращающиеся в город, иногда навещают ее, чтобы спросить, как поживает Макс.

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При этом Макс не будет участвовать в выпускном вечере. Его документы вручат Доу позже.

Ранее сообщалось, что в США кошка, обожающая картонные коробки, залезла в упаковку из-под обуви и случайно стала посылкой.

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      Антонина Черташ
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