В Донецке избили полицейского и его жену

В Донецке неизвестные напали на полицейского и его жену

В Донецке неизвестные напали на полицейского и его жену. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным издания, в вечернее время злоумышленники атаковали супругов, выкрикивая оскорбления. Мужчина успел крикнуть жене, чтобы она бежала, и принял удар на себя.

Прибывшие на место медики зашили полицейскому голову и доставили в больницу. У женщины диагностировали синяки. Одного из нападавших задержали, его мотивы выясняются.

13 мая сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения на участника специальной военной операции (СВО).