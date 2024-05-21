Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 21 мая 2024Силовые структуры

В Донецке избили полицейского и его жену

В Донецке неизвестные напали на полицейского и его жену
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Донецке неизвестные напали на полицейского и его жену. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным издания, в вечернее время злоумышленники атаковали супругов, выкрикивая оскорбления. Мужчина успел крикнуть жене, чтобы она бежала, и принял удар на себя.

Прибывшие на место медики зашили полицейскому голову и доставили в больницу. У женщины диагностировали синяки. Одного из нападавших задержали, его мотивы выясняются.

13 мая сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения на участника специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      В США заявили о расколе ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

      Молодые ультраправые из АдГ описали образ идеальной женщины

      Умер генконструктор российского НПО автоматики

      Лавров встретился с главой МИД Таджикистана и обсудил переговоры по миграции

      В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

      Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше