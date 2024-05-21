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17:16, 21 мая 2024Экономика

В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

Даванков предложил списывать кредиты на поврежденные из-за бомбежек вещи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владислав Даванков

Владислав Даванков. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил списывать кредиты россиян на вещи, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области и других приграничных регионов. Об этом со ссылкой на обращение парламентария в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной пишет ТАСС.

Он заявил о необходимости введения централизованной системы и определения критериев для списания займов граждан, пострадавших от бомбежек, а также кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате обстрелов. Даванков подчеркнул, что в данный момент из-за отсутствия такой системы примерно половина обращений россиян о списании таких задолженностей отклоняется банками.

С начала 2024 года в кредитные организации поступило больше 600 обращений, но удовлетворены были только 285 из них, уточнил вице-спикер Госдумы. «Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность реализации указанных инициатив и в случае их поддержки прошу опубликовать соответствующие рекомендации для кредитных организаций официальным письмом Банка России», — сказано в письме.

Госдума 2 апреля приняла законопроект о списании начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции (СВО). Согласно документу, банкам возместят половину недополученных доходов, что потребует выделения около 5,7 миллиарда рублей бюджетных средств.

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