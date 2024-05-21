В Госдуме захотели разрешить переходить на удаленку во время сезонной аллергии

В Госдуме захотели разрешить переходить на удаленку в период сезонной аллергии

Депутаты от ЛДПР вносят в Государственную Думу законопроект о праве работников переводиться на удаленную работу в период сезонной аллергии. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Условием для этого является наличие соответствующего заключения от врача. Кроме того, авторы документа предлагают предоставлять аллергикам ежегодный оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке в то время, когда у них начинается обострение заболевания.

Как отметил заместитель председателя фракции ЛДПР в нижней палате парламента Сергей Леонов, если у человека будет такая возможность, то он сможет уехать в другой регион с иным климатом, даже в пределах страны. Депутат отметил, что такие поездки могут привести к тому, что аллергия ослабнет или перестанет проявляться.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аллергия на пыльцу может появиться в любой момент жизни, даже если раньше ее никогда не было. Он отметил, что чаще всего аллергические реакции проявляются в определенные периоды жизни: дошкольный возраст, пубертат, возраст около 35 лет или позже. Кроме того, на развитие заболевания, по его словам, также влияют состояние здоровья и перенесенные заболевания.