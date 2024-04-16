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17:28, 16 апреля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о причинах внезапного развития аллергии у взрослых

Аллерголог Болибок: ковид и экология могут спровоцировать аллергию у взрослых

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Аллергия на пыльцу может появиться в любой момент жизни, даже если раньше ее никогда не было. О причинах ее возникновения предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Болибок рассказал, что чаще всего аллергические реакции проявляются в определенные периоды жизни: дошкольный возраст, пубертат, возраст около 35 лет или позже. Кроме того, на развитие заболевания, по его словам, также влияют состояние здоровья и перенесенные заболевания. «Аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, иммунопатологический процесс, который вполне может быть следствием того, что человек переболел ковидом», — уточнил врач.

Кроме того, спровоцировать внезапное развитие аллергии у взрослых может плохая экология, продолжил Болибок. Он пояснил, что в городах пыльца взаимодействует с автомобильными выхлопами, промышленными или аварийными выбросами, из-за этого происходит ее химическая модификация. Она становится более токсичной и сильнее раздражает иммунную систему.

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Специалист добавил, что обычно аллергические реакции на пыльцу сопровождаются непереносимостью и некоторых продуктов питания. Так, по его словам, обычно те, кто реагирует на цветение березы, имеют перекрестную аллергию на косточковые ягоды и фрукты — яблоки, абрикосы, малину. Реакция на полынь обычно сопровождается аллергией на подсолнечник и продукты из него — подсолнечное масло, семечки и халву.

Ранее врач-терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что онемение рук и ног после пробуждения может быть симптом некоторых заболеваний. По ее словам, неприятное ощущение с утра может появиться при атеросклерозе сосудов верхней конечности.

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      Екатерина Улитина
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