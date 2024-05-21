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14:52, 21 мая 2024Бывший СССР

В Харькове начался сильный пожар

В Харькове сообщили о сильном пожаре на северо-востоке города

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове в райне Салтовки на северо-востоке города начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В Харькове мощный пожар в районе Салтовки, пишут местные паблики. Причина пока неизвестна», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как над жилым массивом поднимается крупный столб черного дыма. Где именно произошло возгорание, также не уточняется.

Ранее городские власти Харькова сообщили о повреждении в результате ракетной атаки транспортной инфраструктуры. О каком именно объекте шла речь и где он находится, тогда также не уточнялось.

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      Глеб Палехов
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