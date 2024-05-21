В Харькове сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры

Терехов: в Харькове получила повреждение транспортная инфраструктура

В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Игорь Терехов.

«Относительно утреннего прилета — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал Терехов.

О каком именно объекте идет речь и где он находится, мэр не уточнил. Около 07:00 во вторник 21 мая глава города сообщал о взрыве, который раздался в Харькове.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, утренний взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Она действовала в регионе с 06:43 до 07:25.

19 мая стало известно о повреждении объектов припортовой инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Глава областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил попадание по складским помещениям и хозяйственным постройкам.